В уфимском морге мертвые тела становились объектом наживы

В следственном комитете Башкирии проводят доследственную проверку по факту оказания незаконных услуг в морге на улице Цветочной в Уфе. По данным следователей, в течение длительного времени в бюро судебно-медицинской экспертизы - так официально называется это скорбное учреждение, действовало частное предприятие, взимавшее деньги с родственников умерших. Так, на государственном, и, по сути, режимном объекте, где ведутся экспертизы по уголовным делам, частная лавочка зарабатывала деньги на людском горе, сообщает сайт Newsbash.ru.



Большая часть людей, проживающих в столице Башкирии, отправляются в последний путь через морг на Цветочной. Не секрет, что умерших вскрывают для выяснения точной причины смерти, а потом, после этой процедуры, тела следует привести в порядок, чтобы передать для захоронения. Каждому жителю страны государство бесплатно гарантирует эту посмертную услугу по выяснению причины гибели. И, как бы цинично это не звучало, но в обязанности сотрудников морга, являющегося государственным учреждением, входит не только препарирование внутренних органов умерших, но и придание покойнику вида, который не будет шокировать живых. В прозекторской, согласно закону о погребении, обязаны зашить все разрезы и обмыть тело.Но родственники желают, чтобы человек, уходя на тот свет, выглядел пристойно. А для того, чтобы мертвец лежал в гробу, как живой, умершего требуется забальзамировать, причесать, побрить, нанести макияж, одеть и обуть. В перечень бесплатных услуг манипуляции по «прихорашиванию» трупов не входят, однако государство может их оказывать за деньги.Но в башкирском бюро судебно-медицинской экспертизы нашлись люди, которые решили направить поток этих средств в личный карман, зарегистрировав частное предприятие по подготовке к отправке в мир иной.Незаконный ритуальный бизнес, в обход государственной кассы, оказался поставлен на поток - все, попадавшие на патологоанатомические столы в уфимском морге становились объектом наживы. По документам, частная контора располагалась на шести квадратных метрах в коридоре бюро судебной медицины, но умудрялась предоставлять услуги не только по бальзамированию, но и отправлению в мир иной в ритуальном зале государственного морга, фактически используя все помещения государственного учреждения. И, понятное дело, не делясь с государственным заведением ни копейкой. Приводили тела в порядок и укладывали их в гробы штатные сотрудники анатомички, которые получали зарплату от государства и одновременно подрабатывали в частной погребальной конторе. В бюро судебно-медицинской экспертизы пропускная система - все-таки здесь хранятся доказательства по уголовным делам, и «чужой» на территорию не проникнет. Поэтому организаторам похоронного «левака» опасаться было нечего - просто так в морг не могли постучаться ни налоговики, ни «обэпники».По сути, здесь процветал идеальный бизнес с гарантированным «рынком сбыта» - ведь все уфимцы когда-то приезжают в прозекторскую на Цветочной. А убитые горем родственники готовы платить любые деньги, чтобы отдать последнюю дань умершему. При этом персонал работает за минимальную плату, фактически и так выполняя свои должностные обязанности. Не удивительно, что по подсчетам экспертов, этот бизнес приносил не менее 1 млн рублей в месяц. Понятно, что без участия руководства морга подобный заработок на мертвых вряд ли был бы возможен.Как уже выяснили следователи, частная контора зарегистрирована на гражданскую жену заместителя начальника по экспертной работе бюро СМЭ Азата Сальманова Айгуль Култаеву. Семейный подряд, похоже, давно собирает деньги с родственников усопших, но с Азата Афтаховича, вроде как, взятки гладки - супруга по документам ему никто, а потому, наверное, был уверен, что этот бизнес на умерших имеет право на жизнь. Однако следователи считают иначе - то, чем занимались патологоанатомы, зарабатывая на страданиях близких - корыстное преступление, которое карается уголовным законодательством.Интересно, что Азат Сальманов уже был фигурантом уголовного дела - за надругательство над телами умерших. Этот случай в 2014 году поразил всю Башкирию - мужчина зарабатывал на краже человеческих органов, вскрывая трупы. Так, оперативники поймали любителя мертвечины прямо в момент изъятия органов. Когда правоохранители ворвались в морг, они застали горе-прозектора, как в фильме ужасов - над вспоротыми детскими трупами с кровавым ножом в руках. У несовершеннолетней девушки уже вырезали глазные яблоки, а у мальчика-подростка - сухожилия на руках и ногах и срезали пятки. Как выяснили опера УМВД РФ по Уфе, замначальника бюро СМЭ «действуя из корыстных побуждений организовал изъятие органов у трупов, в том числе у несовершеннолетних граждан, новорожденных детей и плодов».Продажа людей на органы - это не страшилка, придуманная голливудскими режиссерами, а реальность наших дней. Медицина - быстро развивающаяся отрасль и здоровые человеческие ткани используются практически во всех областях, начиная от наращивания костей в зубном протезировании, заканчивая изготовлением лекарственных препаратов. Существует даже перечень органов, которые могут изыматься у мертвых, если они при жизни не заявляли против посмертного донорства - фрагменты конечностей, костей свода черепа, нижняя челюсть, височные соединительные ткани, сухожилия пальцев и мышц, реберные хрящи и многое другое. Каждый из нас, кто не потрудился оставить записку о запрете изъятия органов, оказавшись на столе у патологоанатома, может быть разобран на части. Но это позволительно делать только в специальных медицинских учреждениях, имеющих лицензию, к которым морг на Цветочной не относится. Кроме того, закон прямо запрещает изымать ткани и органы у несовершеннолетних без согласия родителей. Но, гонясь за человеческими тканями, заместитель начальника по экспертной работе бюро СМЭ не видел разницы, чей труп он потрошит. Потому и попался, воруя органы у подростков.Правоохранители были уверены: желание г-на Сальманова изымать человеческие органы было продиктовано исключительно жаждой наживы. Каждый покойник, поступивший в бюро судебно-медицинской экспертизы, отдавался родственникам фактически опорожненным. А что такого - мертвые срама не имут, а для торговца человеческими органами - фактически деньги из воздуха - продажа нигде не учтенного товара, за которым медучреждения в очередь стоят и готовы платить немалые деньги. Тем более, тут же под рукой - ритуальная контора, где, используя государственные помещения, оборудование и штатный персонал, приводили в порядок трупы разделанных людей.Тогда г-н Сальманов оказался под следствием - ему вменяли сразу три статьи Уголовного законодательства - превышение должностных полномочий, получение незаконного вознаграждения и надругательство над телами умерших. Но родители этих детей, безвременно ушедших из жизни и подвергшихся надругательству после смерти, так и остались не отмщенными.Уголовное дело приостановили, а потом и вовсе закрыли. Как говорят, потому что Азат Афтахович обладает обширными связями, а сам г-н Сальманов даже вырос в статусе и стал… главным судебно-медицинским экспертом минздрава РБ. И по сей день работает в своей должности - заместителя начальника бюро судебно-медицинской экспертизы.Похоже, что рынок продажи человеческих органов в Уфе намного обширнее, чем могли представить себе следователи, и задействованы в нем весьма влиятельные люди не только из башкирского минздрава. Кто-то же представил Азату Сальманову иммунитет от уголовного преследования, несмотря на безутешных родителей детей, обворованных после смерти. И нет никаких гарантий, что сегодня в морге на Цветочной не разделывают ради денег очередного мертвеца.