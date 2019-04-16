В Ишимбае объявлен розыск Ляйсан Мифтаховой и ее 6-месячного сына
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В Ишимбае ищут 43-летнюю Ляйсан Мифтахову и ее 6-месячного сына. Они ушли из дома и до настоящего времени их местонахождение неизвестно, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Приметы Ляйсан: рост 165 см, среднее телосложение, темные волосы до плеч, карие глаза. На ней была серая шапка, бирюзовая куртка до колен с капюшоном, черные сапоги до колен. Сын был одет в фиолетовую шапочку, красный комбинезон на пуговицах с изображением мишки, внутри голубой комбинезон.
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