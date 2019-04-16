В Ишимбае объявлен розыск Ляйсан Мифтаховой и ее 6-месячного сына

В Ишимбае ищут 43-летнюю Ляйсан Мифтахову и ее 6-месячного сына. Они ушли из дома и до настоящего времени их местонахождение неизвестно, сообщает сайт Newsbash.ru.



К поискам подключились волонтеры. Они распространили ориентировку в соцсетях. Просьба всех обладающих любой информацией сообщить по телефону: 8 (987) 106-06-01 или 02.рост 165 см, среднее телосложение, темные волосы до плеч, карие глаза. На ней была серая шапка, бирюзовая куртка до колен с капюшоном, черные сапоги до колен. Сын был одет в фиолетовую шапочку, красный комбинезон на пуговицах с изображением мишки, внутри голубой комбинезон.