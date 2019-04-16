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В Агидели двое работников обокрали промбазу на 250 тысяч рублей

Добавлено: 16.04.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Агидель
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В Агидели двое работников обокрали промбазу на 250 тысяч рублей

Как выяснилось, двое мужчин 20-ти и 39-ти лет совершили кражу по предварительному сговору в здании промышленной базы, на которой они раньше работали, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Движимые жаждой легкой наживы обвиняемые проникли на базу в дневное время, взломав замки помещения. Как оказалось, сигнализация и камеры видеонаблюдения на территории не функционировали.

Было возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 3 статьей 158 по Уголовного кодекса Российской Федерации.

Однако вскоре мужчины сами пришли в полицию, где признались в содеянном, чтобы смягчить уголовную ответственность.

У задержанных изъяли 13 похищенных предметов, в том числе компьютерную и бытовую технику стоимостью более 200 тысяч рублей. Обвиняемые также признались, что украли медный кабель с ущербом на 68 тысяч рублей. Как выяснилось, кабель мужчины сдали в пункт приема металла, а вырученные деньги потратили на спиртное. Поскольку возместить ущерб обвиняемые на данный момент не могут, то в ходе следствия будет наложен арест на их имущество.
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан

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