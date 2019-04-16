В Бирском районе молодой парень попытался угнать авто, чтобы покатать подружек
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В Отдел МВД России по Бирскому району поступило заявление от 33-летнего местного жителя, который сообщил о преступлении. Неизвестный пытался угнать его ВАЗ-2114, который был обнаружен в ста метрах от припаркованного места. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Полицейскими автомобиль возвращен законному владельцу.
По факту угона дознавателями Отдела МВД России Бирскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан
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