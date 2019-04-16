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В Бирском районе молодой парень попытался угнать авто, чтобы покатать подружек

Добавлено: 16.04.19
Просмотров: 54
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Бирский район
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В Бирском районе молодой парень попытался угнать авто, чтобы покатать подружек

В Отдел МВД России по Бирскому району поступило заявление от 33-летнего местного жителя, который сообщил о преступлении. Неизвестный пытался угнать его ВАЗ-2114, который был обнаружен в ста метрах от припаркованного места. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали 17-летнего жителя Бирского района. Подозреваемый дал признательные показания. По предварительным данным, молодой человек разбил боковое стекло и проник внутрь машины. Завести автомобиль ему удалось, вот только уехать далеко не получилось - у автомобиля сработала блокировка руля. Задержанный рассказал, чужая машина ему понадобилась для того, чтобы покатать своих подруг и тем самым произвести на них впечатление.

Полицейскими автомобиль возвращен законному владельцу.

По факту угона дознавателями Отдела МВД России Бирскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан

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