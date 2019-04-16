Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Кармаскалинском районе завуч школы жестоко избила пожилую женщину инвалида

В Кармаскалинском районе завуч школы жестоко избила пожилую женщину инвалида

Добавлено: 16.04.19
Просмотров: 115
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Кармаскалинский район
Комментарии (0)
Загрузка...
В Кармаскалинском районе завуч школы жестоко избила пожилую женщину инвалида

В МВД Башкирии поступило заявление от 79-летней жительницы села Прибельский Кармаскалинского района республики об избиении. Согласно заявлению, 8 апреля 2019 года пожилая женщина, ветеран труда и инвалид третьей группы получила травмы от 30-летней заведующей по воспитательной работе местной школы, сообщает сайт Newsbash.ru.

В Учалах лжегазовики украли у пенсионерки около 120 тысяч рублей

Читайте также:

В Учалах лжегазовики украли у пенсионерки около 120 тысяч рублей
Камнем преткновения стало замечание от пенсионерки по поводу громкой музыки, которая доносилась из машины молодой женщины в позднее время суток. По неофициальным данным, врачи диагностировали у инвалида закрытую черепно-мозговую травму, телесные повреждения, множественные гематомы лица и левого бедра.
«На данный момент все материалы доследственной проверки собраны. Принимается процессуальное решение», — уточнили в пресс-службе регионального МВД.
По словам близких заявительницы, завуч пытается доказать полицейским, что пострадавшей стороной является она.

Авария: в Кармаскалинском районе: автоледи получила серьезные травмы перевернувшись в кювет 

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Новости партнера
Загрузка...
Читайте также
Авария в Кармаскалинском районе: автоледи получила серьезные травмы перевернувшись в кювет
Происшествия
Авария в Кармаскалинском районе: автоледи получила серьезные травмы перевернувшись в кювет
В Учалах лжегазовики украли у пенсионерки около 120 тысяч рублей
Происшествия
В Учалах лжегазовики украли у пенсионерки около 120 тысяч рублей
В Белорецком районе обнаружили тело Ляйсан Султановой
Происшествия
В Белорецком районе обнаружили тело Ляйсан Султановой
В Хайбуллинском районе подросток ударился о столб скатившись с горки
Происшествия
В Хайбуллинском районе подросток ударился о столб скатившись с горки
В Кармаскалинском районе в пожаре погиб мужчина
Происшествия
В Кармаскалинском районе в пожаре погиб мужчина
Жительница Бирского района украла у своего сожителя деньги и сообщила об этом в полицию
Происшествия
Жительница Бирского района украла у своего сожителя деньги и сообщила об этом в полицию
Криминальная хроника Калтасинского района за минувшую неделю
Происшествия
Криминальная хроника Калтасинского района за минувшую неделю
Врачи города Кумертау Башкирии сделали женщину инвалидом
Общество / Происшествия
Врачи города Кумертау Башкирии сделали женщину инвалидом
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: