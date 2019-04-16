В Кармаскалинском районе завуч школы жестоко избила пожилую женщину инвалида

В МВД Башкирии поступило заявление от 79-летней жительницы села Прибельский Кармаскалинского района республики об избиении. Согласно заявлению, 8 апреля 2019 года пожилая женщина, ветеран труда и инвалид третьей группы получила травмы от 30-летней заведующей по воспитательной работе местной школы, сообщает сайт Newsbash.ru.



«На данный момент все материалы доследственной проверки собраны. Принимается процессуальное решение», — уточнили в пресс-службе регионального МВД.

Камнем преткновения стало замечание от пенсионерки по поводу громкой музыки, которая доносилась из машины молодой женщины в позднее время суток. По неофициальным данным, врачи диагностировали у инвалида закрытую черепно-мозговую травму, телесные повреждения, множественные гематомы лица и левого бедра.По словам близких заявительницы, завуч пытается доказать полицейским, что пострадавшей стороной является она.