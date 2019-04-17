В Дуванском районе школьницы села Месягутово устроили фотосессию на кладбище
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В Башкирии в селе Месягутово двое местных девочек шокировали односельчан. Школьницы устроили фотосессию на кладбище. Сейчас у юных фотомоделей начались большие проблемы в родной школе, сообщает сайт Newsbash.ru.
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