В Дуванском районе школьницы села Месягутово устроили фотосессию на кладбище

В Башкирии в селе Месягутово двое местных девочек шокировали односельчан. Школьницы устроили фотосессию на кладбище. Сейчас у юных фотомоделей начались большие проблемы в родной школе, сообщает сайт Newsbash.ru.



Накануне две школьницы из села Месягутово устроили фотосессию на местном кладбище. Декорации для снимков явно были выбраны неудачны - девочки позируют на фоне могил умерших односельчан и даже обнимают памятники. Эти снимки были выложены в социальные сети.В обсуждениях девочек пристыдили за такой скверный поступок. Более того - выяснилось, что из-за этих снимков у них уже назрели проблемы: детей вместе с родителями вызывали к директору школы.Юные модели попытались оправдаться, попросив прощения у всех односельчан. Они пояснили, что хотели только сделать пару фотографий, а не разрушать могилы.Однако извинения не сработали, а только подогрели негодование пользователей соцсетей. Знающие девочек люди в обсуждениях отметили, что их родители здесь ни при чем: семьи вполне благополучные, на учете никогда не состояли, а родители сейчас очень переживают из-за этого скандала.