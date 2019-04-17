В Уфе на улице Путейская сгорело здание склада
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В столице Башкирии на улице Путейская сгорело здание склада. Сообщение о пожаре поступило ранним утром, на место срочно выехали 30 спасателей на спецтехнике. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РБ, сообщает сайт Newsbash.ru.
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