В Уфе на улице Путейская сгорело здание склада

В столице Башкирии на улице Путейская сгорело здание склада. Сообщение о пожаре поступило ранним утром, на место срочно выехали 30 спасателей на спецтехнике. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РБ, сообщает сайт Newsbash.ru.

Площадь пожара составила 60 квадратных метров. Известно, что горела бумага и строительные материалы в здании склада. Также около него были расположены 200-литровые бочки с масляной жидкостью, которые тоже охватило огнем. За полчаса работы спасателям удалось снизить ранг пожара до первого. К счастью, во время инцидента никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается, на месте работает дознаватель МЧС России.Напомним, в ночь понедельника в Уфе тушили в ПАО «АНК Башнефть-УНПЗ» , расположенного в Орджоникидзевском районе. Как оказалось, произошло возгорание гудрона в обваловании на производственной площадке нефтеперерабатывающего завода. Площадь пожара составило 140 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал. Спасателям понадобился почти час, чтобы ликвидировать пожар – возгорание удалось потушить в 04:10.