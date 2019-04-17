Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Уфе на улице Путейская сгорело здание склада

В Уфе на улице Путейская сгорело здание склада

Добавлено: 17.04.19
Просмотров: 74
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
Комментарии (0)
Загрузка...
В Уфе на улице Путейская сгорело здание склада

В столице Башкирии на улице Путейская сгорело здание склада. Сообщение о пожаре поступило ранним утром, на место срочно выехали 30 спасателей на спецтехнике. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РБ, сообщает сайт Newsbash.ru.

Пожар в Демском районе Уфы: горит сухостой

Читайте также:

Пожар в Демском районе Уфы: горит сухостой
Площадь пожара составила 60 квадратных метров. Известно, что горела бумага и строительные материалы в здании склада. Также около него были расположены 200-литровые бочки с масляной жидкостью, которые тоже охватило огнем. За полчаса работы спасателям удалось снизить ранг пожара до первого. К счастью, во время инцидента никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается, на месте работает дознаватель МЧС России.
Напомним, в ночь понедельника в Уфе тушили в ПАО «АНК Башнефть-УНПЗ», расположенного в Орджоникидзевском районе. Как оказалось, произошло возгорание гудрона в обваловании на производственной площадке нефтеперерабатывающего завода. Площадь пожара составило 140 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал. Спасателям понадобился почти час, чтобы ликвидировать пожар – возгорание удалось потушить в 04:10.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Новости партнера
Загрузка...
Читайте также
На ПАО «АНК Башнефть-УНПЗ» в Уфе ночью произошел пожар
Происшествия
На ПАО «АНК Башнефть-УНПЗ» в Уфе ночью произошел пожар
В Уфе загорелся бесхозный склад
Происшествия
В Уфе загорелся бесхозный склад
В Иглинском районе Башкирии в пожаре обнаружили тела мужчины и женщины
Происшествия
В Иглинском районе Башкирии в пожаре обнаружили тела мужчины и женщины
В Стерлитамаке произошел пожар в многоэтажке: эвакуировали 22 человека
Происшествия
В Стерлитамаке произошел пожар в многоэтажке: эвакуировали 22 человека
В Мечетлинском районе произошел пожар на складе мебели
Происшествия
В Мечетлинском районе произошел пожар на складе мебели
В Альшеевском районе Башкирии загорелась кровля поликлиники
Происшествия
В Альшеевском районе Башкирии загорелась кровля поликлиники
В Стерлибашевском районе в пожаре погиб 3-летний ребенок
Происшествия
В Стерлибашевском районе в пожаре погиб 3-летний ребенок
Под Уфой сгорел склад с зерном и соляркой
Общество
Под Уфой сгорел склад с зерном и соляркой
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: