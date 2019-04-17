В Уфе неизвестные в масках избили таксиста и обстреляли его автомобиль
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Стрельбой и дракой закончился вчера, 16 апреля, тихий вечер во дворе Уфы по улице Большой Шелководной. Двое людей в масках обстреляли автомобиль «Лада-Ларгус» и избили водителя. По всей видимости, они были знакомы и нападение было спланировано, сообщает сайт Newsbash.ru.
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— Они, судя по всему, вызвали такси и, когда то приехало, вытащили водителя из салона, побили. После этого они несколько раз выстрелили в стекло и проткнули колеса, — рассказал источник. — Потом они крикнули таксисту: «Больше в Октябрьском не появляйся».Местные жители тоже признались что слышали выстрелы, но не придали большого значения.
— Думали, что колесо у машины пробило, но потом еще стреляли, тогда уж поняли, что происходит, — рассказала местная жительница.По мнению источника, они целенаправленно заманили таксиста и знали его. После этого кто-то из местных, судя по всему, вызвал полицию, и налетчики скрылись.
— Вчера вечером в полицию поступило сообщение о том, что неизвестные повредили автомобиль «Лада-Ларгус» во дворе улицы Большой Шелководной. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия и лица, повредившие автомобиль, — рассказали в пресс-службе МВД по РБ.
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