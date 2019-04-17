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В Бирском районе мужчину задержали за незаконную ловлю рыбы

Добавлено: 17.04.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Бирский район
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В Бирском районе мужчину задержали за незаконную ловлю рыбы

В Отдел МВД России по Бирскому  району поступило сообщение о том, что на местном озере осуществляется незаконная ловля рыбы, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Участковый уполномоченный Отдела МВД России по Бирскому району задержал подозреваемого в совершении незаконной добычи рыбы. Им оказался 42-летний житель города Бирска.

Как выяснилось, на озере Шамсутдин местный житель ловил рыбу с помощью лесковой сети. Мужчина на лодке отплывал до середины озера, где расставлял невод.

Рыбака поймали на месте преступления. У мужчины изъяты лодка, 180 метровая лесковая сеть и несколько десятков пойманных рыб.

В результате противоправных действий природному фонду Башкортостана нанесен ущерб в размере около пяти тысяч рублей.  

По факту незаконной добычи водных биологических ресурсов возбуждено уголовное дело, предусмотренного статьей 256 Уголовного кодекса Российской Федерации.   

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Источник: Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан

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