В Бирском районе мужчину задержали за незаконную ловлю рыбы
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В Отдел МВД России по Бирскому району поступило сообщение о том, что на местном озере осуществляется незаконная ловля рыбы, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Как выяснилось, на озере Шамсутдин местный житель ловил рыбу с помощью лесковой сети. Мужчина на лодке отплывал до середины озера, где расставлял невод.
Рыбака поймали на месте преступления. У мужчины изъяты лодка, 180 метровая лесковая сеть и несколько десятков пойманных рыб.
В результате противоправных действий природному фонду Башкортостана нанесен ущерб в размере около пяти тысяч рублей.
По факту незаконной добычи водных биологических ресурсов возбуждено уголовное дело, предусмотренного статьей 256 Уголовного кодекса Российской Федерации.
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Источник: Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан
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