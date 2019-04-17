В Бирском районе мужчину задержали за незаконную ловлю рыбы

В Отдел МВД России по Бирскому району поступило сообщение о том, что на местном озере осуществляется незаконная ловля рыбы, сообщает сайт Newsbash.ru.



Источник: Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан

Участковый уполномоченный Отдела МВД России по Бирскому району задержал подозреваемого в совершении незаконной добычи рыбы. Им оказался 42-летний житель города Бирска.Как выяснилось, на озере Шамсутдин местный житель ловил рыбу с помощью лесковой сети. Мужчина на лодке отплывал до середины озера, где расставлял невод.Рыбака поймали на месте преступления. У мужчины изъяты лодка, 180 метровая лесковая сеть и несколько десятков пойманных рыб.В результате противоправных действий природному фонду Башкортостана нанесен ущерб в размере около пяти тысяч рублей.По факту незаконной добычи водных биологических ресурсов возбуждено уголовное дело, предусмотренного статьей 256 Уголовного кодекса Российской Федерации.