В Кугарчинском районе во сне умер подросток

В селе Мраково Кугарчинского района в общежитии одного из лицеев скончался 17-летний подросток, сообщает сайт Newsbash.ru.



Как сообщили в Следственном комитете республики, по данному факту начата доследственная проверка.По предварительной информации, юноша скончался во сне. Возможно, он имел проблемы со здоровьем.Причину смерти подростка выявит экспертиза.