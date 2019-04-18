В Кугарчинском районе во сне умер подросток
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В селе Мраково Кугарчинского района в общежитии одного из лицеев скончался 17-летний подросток, сообщает сайт Newsbash.ru.
По предварительной информации, юноша скончался во сне. Возможно, он имел проблемы со здоровьем.
Причину смерти подростка выявит экспертиза.
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