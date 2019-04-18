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В Кугарчинском районе во сне умер подросток

Добавлено: 18.04.19
Просмотров: 81
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Кугарчинский район
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В Кугарчинском районе во сне умер подросток

В селе Мраково Кугарчинского района в общежитии одного из лицеев скончался 17-летний подросток, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Как сообщили в Следственном комитете республики, по данному факту начата доследственная проверка.

По предварительной информации, юноша скончался во сне. Возможно, он имел проблемы со здоровьем.

Причину смерти подростка выявит экспертиза.

Происшествия: в Кугарчинском районе Башкирии собутыльники поссорились с новым знакомым и вывезли его за пределы села в багажнике 

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