В Белорецком районе двое мужчин насмерть отравились суррогатным алкоголем
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В Белорецком районе республики обнаружены тела двух мужчин без видимых травм. ЧП произошло в селе Узян. Как сообщил источник в правоохранительных органах, рядом с трупами была найдена пустая тара из-под спиртного, сообщает сайт Newsbash.ru.
По предварительным данным, оба скончались от отравления «паленым» алкоголем. Также рассматривается версия об отравлении мужчин газом.
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