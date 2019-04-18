В Белорецком районе двое мужчин насмерть отравились суррогатным алкоголем

В Белорецком районе республики обнаружены тела двух мужчин без видимых травм. ЧП произошло в селе Узян. Как сообщил источник в правоохранительных органах, рядом с трупами была найдена пустая тара из-под спиртного, сообщает сайт Newsbash.ru.



Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причин смерти мужчин.По предварительным данным, оба скончались от отравления «паленым» алкоголем. Также рассматривается версия об отравлении мужчин газом.