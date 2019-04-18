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В Ишимбае полиция организовала видимость пропажи женщины и ребенка, чтобы выйти на заказчиков убийства

Добавлено: 18.04.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Ишимбайский район
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В Ишимбае полиция организовала видимость пропажи женщины и ребенка, чтобы выйти на заказчиков убийства

Следственным отделом по городу Ишимбай следственного управления Следственного комитета России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 33, ч. 3 ст. 30, пп. «а», «в», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на организацию убийства по найму двух и более лиц, в том числе одного малолетнего). Об этом сообщает Следком РБ.

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В апреле 2019 года в правоохранительные органы обратился житель города Салавата, который сообщил, что знакомая его матери попросила ее помочь организовать убийство подруги ее супруга и их совместного 6-месячного сына. В осуществлении данного преступного плана организатору убийства помогала ее сестра, сообщает сайт Newsbash.ru.

После проверки указанных сведений следователями-криминалистами и руководителем территориального следственного отдела регионального управления СКР совместно с сотрудниками уголовного розыска МВД по Республики Башкортостан были организованы оперативные мероприятия с целью задержания с поличным организатора преступления и ее сестры.

С этой целью была создана видимость безвестного исчезновения потерпевшей и ее ребенка, которые были помещены под охрану правоохранителей.

Когда информация об исчезновении женщины и ребенка дошла до организатора убийства, она связалась со своей сестрой и поручила ей передать деньги матери исполнителю убийства в общей сумме около 250 тыс. рублей.

После передачи денежных средств обе женщины были задержаны.

Под тяжестью неопровержимых доказательств подозреваемые сознались в содеянном.

В ходе следствия было установлено, что организатор убийства – 56-летняя жительница города Ишимбая, из чувства ревности, в связи с неверностью ее супруга, у которого, к тому же, родился сын от другой женщины, решила организовать убийство ее и ее сына. Женщина вместе со своей сестрой, обратилась к их общей знакомой с просьбой найти исполнителя убийства, которая пообещала ей помочь, однако, после сообщила обо все своему сыну, который обратился в полицию.

В настоящее время с задержанными проведены первоначальные следственные действия, следствием в суд направлены ходатайства об избрании фигуранткам меры пресечения в виде заключения под стражу.

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