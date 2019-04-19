В Ишимбайском районе съехав в кювет погиб эвакуаторщик

Днем 18 апреля на территории Ишимбайского района республики случилось смертельное ДТП с участием эвакуатора, перевозившего отечественную легковушку, сообщает сайт Newsbash.ru.



Трагедия случилась на 25 километре трассы Ишимбай-Петровск-Красноусольск. 48-летний водитель эвакуатора «Тата» не справился с управлением и съехал в правый кювет. В итоге мужчина оказался под колесами спецмашины. От полученных травм он погиб на месте.За сутки в Башкортостане зафиксировано восемь ДТП с одним погибшим и восемью пострадавшими. Сотрудники автоинспекции задержали 28 нетрезвых водителей и пресекли больше 2400 нарушений ПДД.