В Ишимбайском районе съехав в кювет погиб эвакуаторщик
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Днем 18 апреля на территории Ишимбайского района республики случилось смертельное ДТП с участием эвакуатора, перевозившего отечественную легковушку, сообщает сайт Newsbash.ru.
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