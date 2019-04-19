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В Уфе студентки колледжа на спор приняли психотропное вещество

Добавлено: 19.04.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Уфе студентки колледжа на спор приняли психотропное вещество

Уфимский многопрофильный профессиональный колледж привлек к себе внимание столичной общественности, но никак не успехами в образовательной сфере. Все дело в том, что две студентки учебного заведения чуть не погибли, пытаясь выполнить условия глупого спора. Они выпили 10 таблеток сильнодействующего лекарства, шалость едва не стоила их жизни, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Неладное в их поведение заметил преподаватель. Оказалось, что девушек почти парализовало, они не могли говорить и их постоянно тошнило. Учителя вызвали скорую помощь, и студенток госпитализировали в городскую больницу, где им сделали промывание желудка. После этой медицинской процедуры их состояние стабилизировалось. На данный момент жизнь студенток вне опасности.

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