В Уфе студентки колледжа на спор приняли психотропное вещество
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Уфимский многопрофильный профессиональный колледж привлек к себе внимание столичной общественности, но никак не успехами в образовательной сфере. Все дело в том, что две студентки учебного заведения чуть не погибли, пытаясь выполнить условия глупого спора. Они выпили 10 таблеток сильнодействующего лекарства, шалость едва не стоила их жизни, сообщает сайт Newsbash.ru.
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