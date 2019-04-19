В Нефтекамске пациентка избила заведующую женской консультацией

В Башкирии пациентка набросилась на заведующую женской консультацией и избила ее за то, что та отказалась выдавать ей направление на сдачу анализов на гормоны. Врач вынуждена была обратиться за медицинской помощью, а к вечеру с гипертоническим кризом была госпитализирована в кардиологическое отделение, сообщает сайт Newsbash.ru.



«С этим решением юристы Профсоюза работников здравоохранения РБ не согласны и планируют обратиться с ходатайством о проведении дополнительной экспертизы в связи с резким ухудшением здоровья врача. По сей день пострадавший медик находится на амбулаторном лечении в связи с появлением сосудистых изменений, которые требуют коррекции и лечения. Юристы профсоюза намерены добиться привлечения обидчика к ответственности и требовать с него компенсации причиненного вреда в суде», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщили в пресс-службе Рескома профсоюза, нападение на врача произошло в Нефтекамске. Пациентка обратилась в регистратуру медицинского учреждения и в грубой форме потребовала незамедлительно предоставить ей направление на сдачу анализов на гормоны. Так как на прием к врачу в этот день женщина записана не была, в ее просьбе ей отказали, объяснив правила выдачи направлений на анализы. Однако женщина не унималась и продолжала в грубой форме с применением нецензурной лексики требовать направление, ссылаясь на то, что рекомендацию ей дал эндокринолог из РКБ.К регистратуре подошла заведующая женской консультацией и еще раз объяснила пациентке правила записи на прием и получения направлений на анализы. Чтобы сдать анализы на гормоны щитовидной железы, необходимо обратиться к эндокринологу в первую поликлинику, а направления на анализы на гормоны женской половой сферы ей может выдать врач женской консультации, но для этого необходимо записаться на прием. Правила едины для всех. Выдавать направления на анализы работники регистратуры не имеют возможности.Женщина никого не слушала, продолжала кричать и настаивать на своем. Заявила, что ей прямо сейчас не выдадут направления, она свяжется со своим знакомым главврачом и тогда всем не поздоровится.Очередной отказ привел пациентку в бешенство. Она набросилась на заведующую, вцепилась ей в волосы, трясла ее. На какое-то время врач потеряла сознание и не смогла оказать сопротивление. Сотрудники женской консультации вызвали полицию.До прибытия полицейских злоумышленнице удалось сбежать. Однако дома она не успокоилась и выложила в соцсети гневные посты, в которых призывала Минздрав принять меры в отношении пострадавшей от ее рук заведующей. В Минздраве РБ ей ответили, что в данной ситуации уже разбирается полиция.Заведующая после нападения почувствовала себя плохо. У нее появились боли в шейном отделе позвоночника и голове. Она вынуждена была обратиться за помощью к неврологу, который ей выписал лечение. Ближе к вечеру, в день нападения, врачу стало плохо, и ее госпитализировали, диагностировав гипертонический криз.Судмедэксперты зафиксировали у пострадавшей телесные повреждения в виде синяков, ушибов и кровоподтека волосистой части головы. Врач обратилась в полицию, однако в возбуждении уголовного дела ей было отказано.