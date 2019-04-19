В Белорецком районе автобус со школьниками поехав в объезд чуть не утонул в реке

Сегодня, 19 апреля, автобус со школьниками в Белорецком районе Башкирии ушел под воду. Оказалось, что он вез детей в райцентр. Там у них находится школа. Об этом в социальных сетях рассказали очевидцы. Раньше автобус ездил по мосту, но он сломался, поэтому сейчас водитель вынужден возить школьников по объездной дороге. К счастью, никто из детей не пострадал. Дети стояли все мокрые и ждали около часа, пока их заберут, сообщает сайт Newsbash.ru.

— Утром сегодня в деревне Отнурок чуть не утонул автобус детьми. Дети все напуганы, мокрые. Лёд начал таять, вода пошла. А если бы дети утонули? Мост они сделали и камнями засыпали, — пишет очевидец.

— Глава сельсовета неоднократно говорил, что скоро мост отремонтируют, но все тщетно. Никто не хочет этим заниматься, никому до нас нет дела, — говорит местный житель.

— Детей на двух машинах доставили в школу, учебный процесс не нарушен. Автобус вытащили трактором, — рассказали в МЧС республики.

— Отремонтировать мосты обещали в августе этого года, сейчас ищут средства и исполнителей, — рассказали в администрации Нурского сельсовета.

- В результате происшествия пострадавших нет, автобус механических повреждений не получил. Транспортное средство благополучно извлекли на сухую поверхность. Дети направлены домой. В настоящее время проезд восстановлен, - комментирует Госавтоинспекция республики.

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Как нам рассказали местные жители, мост, который связывал деревню и сам город Белорецк, сломали еще осенью 2018 года. Тогда проводили ремонт, и КАМАЗ снес единственный путь до города. Теперь река разлилась, и до населенного пункта не может добраться никто: ни скорая, ни пожарные, ни школьники.Как стало известно, автобус, в котором находились 15 детей, двигался из села Отнурок в одну из школ Белорецка. При проезде через участок реки, залитый водой, водитель допустил съезд с дороги и увяз в воде.В администрации города нам рассказали, что Белорецк, деревню Отнурок и село с тем же названием связывают несколько мостов. Тот, что ближе к деревне, стал непригоден из-за старости и ветхости, его теперь сделали пешеходным, машины там ездить не рискуют. Тот мост, что ближе к селу, ремонтировали около двух лет назад и сделали это, по всей видимости, с нарушением правил, так как на дорожном полотне образовалась большая впадина и мост стал пригоден только для легковых автомобилей.