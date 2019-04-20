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В Стерлитамаке два грабителя избили церковного сторожа и украли ящик с пожертвованиями

Добавлено: 20.04.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Стерлитамакский район
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В Стерлитамаке два грабителя избили церковного сторожа и украли ящик с пожертвованиями

На отчаянное преступление пошли двое грабителей сегодня ночью, 20 апреля, в Стерлитамаке. Они забрались в местный храм на улице Строителей, избили сторожа и украли ящик с деньгами для пожертвований, сообщает сайт Newsbash.ru

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Со слов местных жителей, сторож заметил грабителей и попытался прогнать, но те повалили его на землю и избили монтировками, после чего убежали. Несмотря на травмы, мужчина смог подняться и вызвать помощь. Он потерял много крови, но выжил. Сейчас мужчина находится в больнице.
— На место выехала следственно-оперативная группа. Сейчас полиция ведет розыск преступников, — рассказали в пресс-службе МВД Башкирии.
Недавно в Бирске местный житель ограбил пенсионера, отняв у него всю пенсию. Но налетчик не ожидал, что рядом окажется местный участковый, который задержал преступника.

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