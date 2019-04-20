В Стерлитамаке два грабителя избили церковного сторожа и украли ящик с пожертвованиями

На отчаянное преступление пошли двое грабителей сегодня ночью, 20 апреля, в Стерлитамаке. Они забрались в местный храм на улице Строителей, избили сторожа и украли ящик с деньгами для пожертвований, сообщает сайт Newsbash.ru.

— На место выехала следственно-оперативная группа. Сейчас полиция ведет розыск преступников, — рассказали в пресс-службе МВД Башкирии.

Недавно в Бирске местный житель ограбил пенсионера , отняв у него всю пенсию. Но налетчик не ожидал, что рядом окажется местный участковый, который задержал преступника.

Со слов местных жителей, сторож заметил грабителей и попытался прогнать, но те повалили его на землю и избили монтировками, после чего убежали. Несмотря на травмы, мужчина смог подняться и вызвать помощь. Он потерял много крови, но выжил. Сейчас мужчина находится в больнице.