В Стерлитамаке два грабителя избили церковного сторожа и украли ящик с пожертвованиями
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На отчаянное преступление пошли двое грабителей сегодня ночью, 20 апреля, в Стерлитамаке. Они забрались в местный храм на улице Строителей, избили сторожа и украли ящик с деньгами для пожертвований, сообщает сайт Newsbash.ru.
— На место выехала следственно-оперативная группа. Сейчас полиция ведет розыск преступников, — рассказали в пресс-службе МВД Башкирии.
Недавно в Бирске местный житель ограбил пенсионера, отняв у него всю пенсию. Но налетчик не ожидал, что рядом окажется местный участковый, который задержал преступника.
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