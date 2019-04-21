В Салавате по улицам города бегал окровавленный голый мужчина
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Сегодня утром жители Салавата стали свидетелям шокирующей картины: голый окровавленный мужчина бегал по улице и кричал несвязные вещи. Как сообщил очевидец, дебошира преследовали 10 сотрудников полиции, сообщает сайт Newsbash.ru.
Обстоятельства выясняются.
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