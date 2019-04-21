В Салавате по улицам города бегал окровавленный голый мужчина

Сегодня утром жители Салавата стали свидетелям шокирующей картины: голый окровавленный мужчина бегал по улице и кричал несвязные вещи. Как сообщил очевидец, дебошира преследовали 10 сотрудников полиции, сообщает сайт Newsbash.ru.

В процессе погони мужчина завернул во двор и начал прыгать по крышам припаркованных машин. Один из местных жителей снял произошедшее на видео и прислал в редакцию ГорОбзор.ру. На кадрах видно, что правоохранители все же задержали нарушителя порядка.Обстоятельства выясняются.