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В Салавате по улицам города бегал окровавленный голый мужчина

Добавлено: 21.04.19
Просмотров: 136
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Салават
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В Салавате по улицам города бегал окровавленный голый мужчина

Сегодня утром жители Салавата стали свидетелям шокирующей картины: голый окровавленный мужчина бегал по улице и кричал несвязные вещи. Как сообщил очевидец, дебошира преследовали 10 сотрудников полиции, сообщает сайт Newsbash.ru.

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В процессе погони мужчина завернул во двор и начал прыгать по крышам припаркованных машин. Один из местных жителей снял произошедшее на видео и прислал в редакцию ГорОбзор.ру. На кадрах видно, что правоохранители все же задержали нарушителя порядка.

Обстоятельства выясняются.

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