В Ишимбайском районе пожарный расчет тушил степной пожар | видео

Накануне в Ишимбайском районе загорелась трава и кустарники. В тушении участвовали две единицы техники и один пожарный расчёт. Несмотря на большую площадь возгорания, ситуация находилась на контроле МЧС России по РБ, сообщает сайт Newsbash.ru.

Сегодня очевидцы сообщили еще об одном очаге возгорания. Как сообщает телеканал «Башкортостан-24», пламя потухло само собой. В данный момент активных очагов горения не наблюдается.