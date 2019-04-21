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В Ишимбайском районе пожарный расчет тушил степной пожар | видео

Добавлено: 21.04.19
Просмотров: 28
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Ишимбайский район
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В Ишимбайском районе пожарный расчет тушил степной пожар | видео

Накануне в Ишимбайском районе загорелась трава и кустарники. В тушении участвовали две единицы техники и один пожарный расчёт. Несмотря на большую площадь возгорания, ситуация находилась на контроле МЧС России по РБ, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Сегодня очевидцы сообщили еще об одном очаге возгорания. Как сообщает телеканал «Башкортостан-24», пламя потухло само собой. В данный момент активных очагов горения не наблюдается. 
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