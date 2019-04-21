В Бурзянском районе пьяный водитель вылетел в кювет: пострадали две молодые пассажирки

Минувшей ночью в Бурзянском районе Башкортостана произошло ДТП по вине пьяного водителя «ВАЗ-2106». В селе Старосубхангулово молодой человек не справился с управлением "шестерки" и допустил опрокидывание легковушки в кювет, сообщает сайт Newsbash.ru.



Все произошло около полуночи на улице Бабича, когда отечественный автомобиль ушел в занос и перевернулся. Травмы получили две пассажирки «ВАЗа» - девушки 17 и 18 лет. Обе сейчас находятся в больнице. Стражи порядка установили, что виновник аварии был пьян.