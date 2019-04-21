В Бурзянском районе пьяный водитель вылетел в кювет: пострадали две молодые пассажирки
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Минувшей ночью в Бурзянском районе Башкортостана произошло ДТП по вине пьяного водителя «ВАЗ-2106». В селе Старосубхангулово молодой человек не справился с управлением "шестерки" и допустил опрокидывание легковушки в кювет, сообщает сайт Newsbash.ru.
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