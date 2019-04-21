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В Бурзянском районе пьяный водитель вылетел в кювет: пострадали две молодые пассажирки

Добавлено: 21.04.19
Просмотров: 95
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Бурзянский район
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В Бурзянском районе пьяный водитель вылетел в кювет: пострадали две молодые пассажирки

Минувшей ночью в Бурзянском районе Башкортостана произошло ДТП по вине пьяного водителя «ВАЗ-2106». В селе Старосубхангулово молодой человек не справился с управлением "шестерки" и допустил опрокидывание легковушки в кювет, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Все произошло около полуночи на улице Бабича, когда отечественный автомобиль ушел в занос и перевернулся. Травмы получили две пассажирки «ВАЗа» - девушки 17 и 18 лет. Обе сейчас находятся в больнице. Стражи порядка установили, что виновник аварии был пьян.

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