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Авария в Калтасинском районе: машина опрокинулась в кювет, пострадали три пассажира

Добавлено: 21.04.19
Просмотров: 93
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Калтасинский район
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Авария в Калтасинском районе: машина опрокинулась в кювет, пострадали три пассажира

В ночь с 20 на 21 апреля в Калтасинском районе Башкирии на первом километре дороги Краснохолмский-Нефтекамск произошла серьезная авария, в которой лишь чудом никто не погиб, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Около трех часов ночи 19-летний водитель «ВАЗ-2107» не справился с управлением, и машина упала в кювет, встав на крышу. Травмы получили сам автомобилист, а также его пассажиры 18 и 24 лет.

Всего за минувшие сутки на территории Башкирии зарегистрировано восемь аварий с 11 пострадавшими. Автоинспекторы отстранили от вождения 48 нетрезвых автомобилистов и пресекли больше 2200 нарушений ПДД.

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