Авария в Калтасинском районе: машина опрокинулась в кювет, пострадали три пассажира
Комментарии (0)
Загрузка...
В ночь с 20 на 21 апреля в Калтасинском районе Башкирии на первом километре дороги Краснохолмский-Нефтекамск произошла серьезная авария, в которой лишь чудом никто не погиб, сообщает сайт Newsbash.ru.
Читайте также:В Бурзянском районе пьяный водитель вылетел в кювет: пострадали две молодые пассажирки
Всего за минувшие сутки на территории Башкирии зарегистрировано восемь аварий с 11 пострадавшими. Автоинспекторы отстранили от вождения 48 нетрезвых автомобилистов и пресекли больше 2200 нарушений ПДД.
Новости партнера
Загрузка...
Читайте также
Происшествия
В Учалинском районе водитель лишенный прав совершил опрокидывание в кювет
Происшествия
В Бурзянском районе в лобовом столкновении двух авто пострадали 4 человека
Происшествия
В Дуванском районе водитель не справился с управлением и вылетел в кювет: погибли двое
Происшествия
В Чекмагушевском районе пьяный водитель погубил двух своих пассажиров
Происшествия
В Бижбулякском районе водитель погиб врезавшись в дерево
Происшествия
В Дюртюлинском районе водитель не справился с управлением и врезался в столб
Происшествия
В Мишкинском районе «десятка» опрокинулась в кювет: двое человек погибли, один госпитализирован
Общество / Происшествия
В Давлекановском районе «лоб в лоб» столкнулись легковушки: пострадали оба водителя