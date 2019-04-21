Авария в Калтасинском районе: машина опрокинулась в кювет, пострадали три пассажира

В ночь с 20 на 21 апреля в Калтасинском районе Башкирии на первом километре дороги Краснохолмский-Нефтекамск произошла серьезная авария, в которой лишь чудом никто не погиб, сообщает сайт Newsbash.ru.



Около трех часов ночи 19-летний водитель «ВАЗ-2107» не справился с управлением, и машина упала в кювет, встав на крышу. Травмы получили сам автомобилист, а также его пассажиры 18 и 24 лет.Всего за минувшие сутки на территории Башкирии зарегистрировано восемь аварий с 11 пострадавшими. Автоинспекторы отстранили от вождения 48 нетрезвых автомобилистов и пресекли больше 2200 нарушений ПДД.