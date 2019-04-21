В детсаду Мечетлинского района обнаружили опасную крупу

В детском саду Мечетлинского района обнаружена опасная крупа. Как сообщили в Россельхознадзоре РБ, на мешках, в которых хранилась манная крупа, отсутствовала маркировка, сообщает сайт Newsbash.ru.



В пресс-службе ведомства отметили, что такие продукты считаются опасными и непригодными для употребления.Ответственный за хранение продуктов сотрудник детского сада привлечен к административной ответственности. Ему поручили устранить нарушение.