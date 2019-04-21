Трое жителей Башкирии пострадали во время взрыва в Нижнекамске
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Их состояние врачи оценивают как тяжелое. Вчера их перевезли в ожоговое отделение больницы №18 в Уфе. Транспортировка прошла без осложнений, уточнили в Минздраве РТ, сообщает сайт Newsbash.ru.
По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда».
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