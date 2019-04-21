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Трое жителей Башкирии пострадали во время взрыва в Нижнекамске

Добавлено: 21.04.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
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Трое жителей Башкирии пострадали во время взрыва в Нижнекамске

Их состояние врачи оценивают как тяжелое. Вчера их перевезли в ожоговое отделение больницы №18 в Уфе. Транспортировка прошла без осложнений, уточнили в Минздраве РТ, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Напомним, 19 апреля в Нижнекамске на территории ПАО «Нижнекамскнефтехим» началось возгорание,в ходе которого произошел взрыв одной из установок. Всего пострадало 17 человек: один находится в критическом состоянии, двое остаются в состоянии средней степени тяжести, остальные — в тяжелом.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда».

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