Авария в Туймазинском районе: лоб в лоб столкнулись «Ниссан Премьера» и грузовик МАЗ, погиб водитель
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Авария со смертельным исходом произошла сегодня днем, 21 апреля, в Туймазинском районе республики. На 1313 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск столкнулись встречные «Ниссан Премьера» и грузовик МАЗ. Водитель легкового автомобиля погиб на месте, сообщает сайт Newsbash.ru.
На месте работают дорожные полицейские и другие службы.
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