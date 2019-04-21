Авария в Туймазинском районе: лоб в лоб столкнулись «Ниссан Премьера» и грузовик МАЗ, погиб водитель

Авария со смертельным исходом произошла сегодня днем, 21 апреля, в Туймазинском районе республики. На 1313 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск столкнулись встречные «Ниссан Премьера» и грузовик МАЗ. Водитель легкового автомобиля погиб на месте, сообщает сайт Newsbash.ru.



Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РБ, за рулем иномарки находился 26-летний местный житель. Мужчина скончался до приезда медиков. Большегрузом управлял 51-летний житель Татарстана.На месте работают дорожные полицейские и другие службы.