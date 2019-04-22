В детской поликлинике Туймазов рухнул потолок едва не задев 6-месячного ребенка
Комментарии (0)
Загрузка...
Жительница Туймазов рассказала о том, что рядом с коляской ее шестимесячной дочки в детской поликлинике с потолка рухнули панели ПВХ вместе с брусками. Ребенок не пострадал, сообщает сайт Newsbash.ru.
«Сегодня произошел вопиющий случай в детской поликлинике. Мне нужно было пройти с 6-ти месячной дочерью процедуру в детской поликлинике, решила я обойти здание и зайти через вход «блок здорового ребенка». Процедуру мы прошли, и когда вышли обратно, просто рухнул потолок, а точнее панели ПВХ и вместе с ними бруски в тамбуре. Слава богу мы не успели выйти и все это рухнуло рядом с моей коляской», – рассказала она.Со слов женщины, она сразу же обратилась к персоналу, а в ответ на обращение получила обвинение, что потолок рухнул из-за того, что она зашла в тамбур.
«Так вот, персонал, повторяю еще раз – потолок рухнул из-за того, что его вовремя не ремонтируют на выделенные деньги, а не потому что я зашла с коляской. Я с коляской не по потолку ходила, а по полу. Вы продолжали настаивать на своем, что вина в том, что я коляску поставила в этот тамбур и поэтому он упал! Как связаны потолок и коляска?» – спросила она.Представитель районной администрации Айдар Суфиянов прокомментировал этот случай и сообщил, что в настоящий момент проводятся ремонтные работы.
«По информации руководства ЦРБ, факта грубого нарушения со стороны персонала в адрес посетительницы не выявлено. Однако с персоналом проведена профилактическая беседа о недопустимости некорректного отношения с посетителями и пациентами», – отметил он.
Новости партнера
Загрузка...
Читайте также
Происшествия
В Гафурийском районе рухнувшая крыша ЗАГСА едва не убила пару (видео)
Происшествия
На заводе УМПО в Уфе насмерть разбился рабочий
Здравоохранение
В детской поликлинике Уфы установили специальный автомат, записывающий в электронную очередь
Здравоохранение
В Уфе начато строительство детской амбулатории
Общество
В Уфе из-за коммунальной аварии в доме рухнул потолок
Общество
В Уфе построят многоэтажку для врачей и медработников
Общество
В Дюртюлях началось строительство детской поликлиники
Общество / Происшествия
В Янауле грузовик пробил ограждение моста и рухнул в реку