В Уфе преступник удирая от погони сбил патрульный автомобиль

Житель Уфы получил солидный штраф за наезд на сотрудника полиции. Все произошло еще в марте, когда подозрительный горожанин привлек внимание полицейских. Во время погони уфимец наехал на представителя патрульно-постовой службы, сообщает сайт Newsbash.ru.



Месяц назад наряд патрульных объезжал свой привычный район на улице Мингажева. Внезапно один из полицейских заметил мужчину, который пытался вскрыть капот припаркованного автомобиля. Злоумышленник отреагировал мгновенно: запрыгнул в стоящую рядом "семерку" и попытался скрыться. На улице Достоевского он был вынужден остановиться - на улице была пробка. Когда с автомобилем поровнялся полицейский, мужчина надавил на газ. Он сбил патрульного, а также протаранил еще несколько машин, после чего остановился.Стража порядка госпитализировали в больницу. У него был диагностирован перелом левой ноги и стопы. После лечения он обратился в суд, потребовав со злоумышленника компенсацию. Уфимский районный суд поддержал полицейского, постановив взыскать с нарушителя 70 тысяч рублей за причинение морального вреда сотруднику правоохранительных органов.