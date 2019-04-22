В Уфе преступник удирая от погони сбил патрульный автомобиль
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Житель Уфы получил солидный штраф за наезд на сотрудника полиции. Все произошло еще в марте, когда подозрительный горожанин привлек внимание полицейских. Во время погони уфимец наехал на представителя патрульно-постовой службы, сообщает сайт Newsbash.ru.
Стража порядка госпитализировали в больницу. У него был диагностирован перелом левой ноги и стопы. После лечения он обратился в суд, потребовав со злоумышленника компенсацию. Уфимский районный суд поддержал полицейского, постановив взыскать с нарушителя 70 тысяч рублей за причинение морального вреда сотруднику правоохранительных органов.
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