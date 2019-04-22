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В Уфе преступник удирая от погони сбил патрульный автомобиль

Добавлено: 22.04.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Уфе преступник удирая от погони сбил патрульный автомобиль

Житель Уфы получил солидный штраф за наезд на сотрудника полиции. Все произошло еще в марте, когда подозрительный горожанин привлек внимание полицейских. Во время погони уфимец наехал на представителя патрульно-постовой службы, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Месяц назад наряд патрульных объезжал свой привычный район на улице Мингажева. Внезапно один из полицейских заметил мужчину, который пытался вскрыть капот припаркованного автомобиля. Злоумышленник отреагировал мгновенно: запрыгнул в стоящую рядом "семерку" и попытался скрыться. На улице Достоевского он был вынужден остановиться - на улице была пробка. Когда с автомобилем поровнялся полицейский, мужчина надавил на газ. Он сбил патрульного, а также протаранил еще несколько машин, после чего остановился.

Стража порядка госпитализировали в больницу. У него был диагностирован перелом левой ноги и стопы. После лечения он обратился в суд, потребовав со злоумышленника компенсацию. Уфимский районный суд поддержал полицейского, постановив взыскать с нарушителя 70 тысяч рублей за причинение морального вреда сотруднику правоохранительных органов.

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