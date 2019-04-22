Чиновники Нефтекамска похитили из казны города более 1 млн рублей

И.о. главы администрации Нефтекамска Ратмир Мавлиев сообщил в своем «Инстаграме» о выявлении факта хищения более 1 млн рублей чиновниками города, сообщает сайт Newsbash.ru.



«Месяц назад я приступил к исполнению обязанностей главы администрации города Нефтекамска, и меня очень волнует вопрос коррупции, — пишет Мавлиев. — Борьба с присвоением бюджетных средств – это не модный тренд или показательные действия чиновников всех уровней. Коррупция – это, в первую очередь, преступление перед обществом. Вопиющий случай произошел в структуре местной администрации. В ходе проверок совместно с МРО УЭБиПК МВД и ОЭБиПК ОМВД России по городу Нефтекамску было выявлено хищение более 1 миллиона рублей в Комитете по физической культуре, спорту и туризму. Сейчас возбуждено уголовное дело, идут разбирательства. Деньги, которые были направлены из городского бюджета на развитие спорта, осели в карманах отдельных лиц. Подобные факты недопустимы, и я со своей стороны буду делать все возможное, чтобы пресекать и не допускать распространение коррупции в Нефтекамске».

Мавлиев призвал горожан активнее сообщать ему о всех фактах коррупции в Нефтекамске, пообещав способствовать наступлению неотвратимого наказания для нечистых на руку чиновников.