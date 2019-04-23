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В Тумазинском районе пожилой водитель получил травмы опрокинувшись в кювет

Добавлено: 23.04.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Туймазинский район
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В Тумазинском районе пожилой водитель получил травмы опрокинувшись в кювет

В минувший понедельник, 22 апреля, в Туймазинском районе пенсионер за рулем «ВАЗа-2106» попал в серьезную аварию.
На 20 километре дороги Карамалы-Губеево-Тюпкильды 63-летний сельчанин не справился с управлением и съехал в кювет, где машина опрокинулась. Пожилой мужчина выжил, но попал в больницу с травмами, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Всего на территории Башкортостана зарегистрировано восемь ДТП, в которых пострадали восемь человек. Сотрудники республиканской автоинспекции задержали 29 нетрезвых автомобилистов и пресекли 2,5 тысячи нарушений ПДД.
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