В Тумазинском районе пожилой водитель получил травмы опрокинувшись в кювет
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В минувший понедельник, 22 апреля, в Туймазинском районе пенсионер за рулем «ВАЗа-2106» попал в серьезную аварию.
На 20 километре дороги Карамалы-Губеево-Тюпкильды 63-летний сельчанин не справился с управлением и съехал в кювет, где машина опрокинулась. Пожилой мужчина выжил, но попал в больницу с травмами, сообщает сайт Newsbash.ru.
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