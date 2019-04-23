В Тумазинском районе пожилой водитель получил травмы опрокинувшись в кювет

В минувший понедельник, 22 апреля, в Туймазинском районе пенсионер за рулем «ВАЗа-2106» попал в серьезную аварию.

На 20 километре дороги Карамалы-Губеево-Тюпкильды 63-летний сельчанин не справился с управлением и съехал в кювет, где машина опрокинулась. Пожилой мужчина выжил, но попал в больницу с травмами, сообщает сайт Newsbash.ru.



Всего на территории Башкортостана зарегистрировано восемь ДТП, в которых пострадали восемь человек. Сотрудники республиканской автоинспекции задержали 29 нетрезвых автомобилистов и пресекли 2,5 тысячи нарушений ПДД.Читайте также: в детской поликлинике Туймазов рухнул потолок едва не задев 6-месячного ребенка