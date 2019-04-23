В Уфе задержали убийцу сразу после совершения преступления
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В столице Башкирии сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в убийстве. Его удалось поймать накануне вечером сразу после совершения преступления. Об этом сообщили в пресс-службе управления, сообщает сайт Newsbash.ru.
Спустя несколько минут его удалось задержать. Местные жители узнали преступника по ориентировке и указали, в какую сторону он направился. Подозреваемый в содеянном признался. Им оказался 47-летний ранее судимый уфимец. В следственном комитете возбудили уголовное дело по статье «Убийство».
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