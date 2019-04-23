В Уфе задержали убийцу сразу после совершения преступления

В столице Башкирии сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в убийстве. Его удалось поймать накануне вечером сразу после совершения преступления. Об этом сообщили в пресс-службе управления, сообщает сайт Newsbash.ru.

Инцидент произошел в микрорайоне Сипайлово на улице Королева. Приятели распивали вместе спиртные напитки, но внезапно между ними возникла ссора. Вспыльчивый мужчина схватил нож и ударил им своего 43-летнего спутника, после чего ушел из квартиры и бежал по дворам с ножом в окровавленных руках.Спустя несколько минут его удалось задержать. Местные жители узнали преступника по ориентировке и указали, в какую сторону он направился. Подозреваемый в содеянном признался. Им оказался 47-летний ранее судимый уфимец. В следственном комитете возбудили уголовное дело по статье «Убийство».