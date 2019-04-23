В Дуванском районе экс-глава сельсовета заплатит штраф за злоупотребление полномочиями

В Дуванском районе 58-летний экс-глава Заимкинского сельсовета предстал перед судом по статье о служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями главой органа местного самоуправления, сообщает сайт Newsbash.ru.



По материалам следствия, в апреле 2017 года чиновник приказал управляющей делами выдать его знакомому из Свердловской области фиктивную выписку из похозяйственной книги. Благодаря документу мужчина оформил в собственность 25 соток земли в деревне Матавла. Муниципалитет понес ущерб почти на 119 тысяч рублей.Как сообщила пресс-служба прокуратура Башкортостана, сам фигурант дела вины не признал. Суд обязал его заплатить 115 тысяч рублей штрафа. Сейчас на земельный участок наложен арест, и прокуратура намерена добиваться ее возвращения в муниципальную собственность.