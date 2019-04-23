В Белорецком районе бабушка ножом заколола своего внука
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Жительницу Белорецкого района подозревают в нанесении ножевого ранения внуку. Полиция завершила расследование уголовного дела, возбуждённого по факту причинения тяжких телесных повреждений, сообщает сайт Newsbash.ru.
Женщина была задержана и доставлена в отдел полиции. Задержанная признала свою вину и пояснила, что во время распития алкоголя между ней и внуком произошла ссора, в результате которой она взяла кухонный нож и нанесла ему удар в спину. Подозреваемая добавила, что не сразу осознала тяжесть совершенного поступка, поскольку внук немного полежал, а затем продолжил участвовать в застолье. Лишь через несколько часов пострадавшему стало хуже, и его родственникам пришлось обратиться за помощью к медикам.
Сейчас материалы дела направлены для рассмотрения в суд.
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