В Белорецком районе бабушка ножом заколола своего внука

Жительницу Белорецкого района подозревают в нанесении ножевого ранения внуку. Полиция завершила расследование уголовного дела, возбуждённого по факту причинения тяжких телесных повреждений, сообщает сайт Newsbash.ru.



Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, в дежурную часть поступило сообщение из городской больницы о том, что в приёмное отделение был доставлен молодой человек с ножевым ранением. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции предварительно выяснили, что телесные повреждения парню нанесла его 60-летняя бабушка.Женщина была задержана и доставлена в отдел полиции. Задержанная признала свою вину и пояснила, что во время распития алкоголя между ней и внуком произошла ссора, в результате которой она взяла кухонный нож и нанесла ему удар в спину. Подозреваемая добавила, что не сразу осознала тяжесть совершенного поступка, поскольку внук немного полежал, а затем продолжил участвовать в застолье. Лишь через несколько часов пострадавшему стало хуже, и его родственникам пришлось обратиться за помощью к медикам.Сейчас материалы дела направлены для рассмотрения в суд.