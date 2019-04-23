Певица Марина Максимова, более известная под псевдонимом МакSим, попала в серьезное ДТП по дороге в аэропорт. Об этом рассказала представительница артистки Маргарита Соколова на своей странице в Instagram, сообщает сайт Newsbash.ru.



«Моя подопечная певица МакSим попала в серьезное ДТП по дороге в аэропорт, торопясь на свой обратный рейс в Москву на съемки клипа „Абонент недоступен“», — говорится в сообщении. Соколова отметила, что сейчас здоровьем певицы занимаются лучшие врачи, а «самое страшное уже позади».

По словам представительницы МакSим, близкие надеялись на более быстрое восстановление певицы. Однако, по прогнозам врачей, артистка будет находиться на реабилитации до 20-х чисел мая. Запланированные концерты будут перенесены на конец мая и июнь.

Маргарита Соколова опубликовала снимки певицы МакSим, которая восстанавливается после аварии