Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Певица МакSим попала в серьезное ДТП по дороге в аэропорт

Певица МакSим попала в серьезное ДТП по дороге в аэропорт

Добавлено: 23.04.19
Просмотров: 51
Рубрика: Общество / Происшествия
Комментарии (0)
Загрузка...
Певица МакSим попала в серьезное ДТП по дороге в аэропорт

Певица Марина Максимова, более известная под псевдонимом МакSим, попала в серьезное ДТП по дороге в аэропорт. Об этом рассказала представительница артистки Маргарита Соколова на своей странице в Instagram, сообщает сайт Newsbash.ru.

В Стерлитамаке выступила певица МакSим

Читайте также:

В Стерлитамаке выступила певица МакSим

«Моя подопечная певица МакSим попала в серьезное ДТП по дороге в аэропорт, торопясь на свой обратный рейс в Москву на съемки клипа „Абонент недоступен“», — говорится в сообщении. Соколова отметила, что сейчас здоровьем певицы занимаются лучшие врачи, а «самое страшное уже позади».

По словам представительницы МакSим, близкие надеялись на более быстрое восстановление певицы. Однако, по прогнозам врачей, артистка будет находиться на реабилитации до 20-х чисел мая. Запланированные концерты будут перенесены на конец мая и июнь.

Маргарита Соколова опубликовала снимки певицы МакSим, которая восстанавливается после аварии

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Новости партнера
Загрузка...
Читайте также
В Стерлитамаке выступила певица МакSим
Культура
В Стерлитамаке выступила певица МакSим
Из уфимской больницы выписали Софию Ротару
Общество
Из уфимской больницы выписали Софию Ротару
София Ротару признала что ей не здоровилось в Уфе
Общество
София Ротару признала что ей не здоровилось в Уфе
23 февраля Земфира выступит в Уфе
Общество / Культура
23 февраля Земфира выступит в Уфе
Умерла певица Людмила Сенчина
Общество
Умерла певица Людмила Сенчина
В Ишимбае женщина перебегая дорогу погибла под колесами иномарки
Происшествия
В Ишимбае женщина перебегая дорогу погибла под колесами иномарки
Концерт Земфиры в Уфе: начались продажи билетов
Общество / Культура
Концерт Земфиры в Уфе: начались продажи билетов
В Башкирию прилетела Наталья Орейро
Общество / Это интересно
В Башкирию прилетела Наталья Орейро
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: