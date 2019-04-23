Житель Белорецкого района убил пожилых соседей, чтобы рассчитаться с долгами
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Житель Белорецкого района Башкирии предстанет перед судом за жестокое двойное убийство. Как установило следствие, 41-летний местный житель зарезал своих соседей ножом, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Сотрудники полиции проверили десятки подозреваемых, обошли более 600 квартир, опросили таксистов, были изъяты записи с камер видеонаблюдения, но все это не давало результатов. Некоторые подозреваемые даже проходили проверку на полиграфе. Только спустя месяц им удалось выйти на след убийцы. Им оказался сосед пенсионеров. 41-летний белоречанин ранее уже был судим, злоупотреблял алкогольными напитками.
— Сотрудники уголовного розыска осуществляли оперативное сопровождение расследования уголовного дела об убийстве и разбое, — пояснили в пресс-службе МВД по РБ.
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