Житель Белорецкого района убил пожилых соседей, чтобы рассчитаться с долгами

Житель Белорецкого района Башкирии предстанет перед судом за жестокое двойное убийство. Как установило следствие, 41-летний местный житель зарезал своих соседей ножом, сообщает сайт Newsbash.ru.

— Сотрудники уголовного розыска осуществляли оперативное сопровождение расследования уголовного дела об убийстве и разбое, — пояснили в пресс-службе МВД по РБ.

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Погибшим было 78 и 81 год. Страшная трагедия разгорелась из-за денег. Обвиняемый пришел в квартиру погибших, чтобы занять 10 тысяч рублей, но получил отказ. Тогда он набросился на хозяев с ножом, после чего скрылся, украв 70 тысяч рублей.Сотрудники полиции проверили десятки подозреваемых, обошли более 600 квартир, опросили таксистов, были изъяты записи с камер видеонаблюдения, но все это не давало результатов. Некоторые подозреваемые даже проходили проверку на полиграфе. Только спустя месяц им удалось выйти на след убийцы. Им оказался сосед пенсионеров. 41-летний белоречанин ранее уже был судим, злоупотреблял алкогольными напитками.