В Белорецком районе в пожаре погибла женщина
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В Белорецке во вторник, 23 апреля, при пожаре погибла женщина. Спасателям удалось ее вывести из объятого огнем дома и передать в руки медиков, но привести ее в чувство не смогли — она скончалась в карете скорой помощи. Пожарным удалось утихомирить огонь уже через 19 минут после поступления сообщения о возгорании, сообщает сайт Newsbash.ru.
— На место выехали три машины спецтехники и семеро пожарных. Из подъезда эвакуировали 34 человека, из них 8 детей. В пожаре пострадали две женщины — 81 года и 54 лет. Пострадавшие переданы в руки медиков, — сообщили в пресс-службе регионального МЧС.Огонь пошел с кухни в двухкомнатной квартире девятиэтажки и уничтожил две квартиры. Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.
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