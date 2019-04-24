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В Уфе погиб студент БГПУ Ришат Бикбаев

Добавлено: 24.04.19
Просмотров: 108
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Уфе погиб студент БГПУ Ришат Бикбаев

В Уфе нашли мертвым 20-летнего студента Башкирского государственного педагогического университета. Ришат Бикбаев  погиб на днях, сообщает сайт Newsbash.ru.
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«Самый добрый, весёлый, отзывчивый, лучший, любимый, поддерживающий, помогающий и просто самый-самый друг, братик, броо, Ришатусик. У меня просто нет слов, не хочу ставить точку сегодня в твоей жизни, просто не хочу. Я отказываюсь в это верить. Ведь это не правда, так? Вот придешь, и скажешь, улыбаясь, что ты пошутил. И конечно, сначала мы на тебя обидимся, но потом все равно простим», – пишет Гузелия Хусаинова.
Известно, что парень ушел из жизни 22 апреля. Его тело нашли в Уфе, под окнами одной из многоэтажек.

«Я не знаю, куда себя деть. Просто вырвали огромный кусок от сердца. Мой самый лучший друг, люблю тебя очень. Прости меня за все, если я чем-то тебя обидел. Пусть земля будет для тебя пухом», – пишут пользователи в социальных сетях.
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