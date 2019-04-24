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В Туймазинском районе инспектор ППС, скрываясь от задержания, врезался в столб

Добавлено: 24.04.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Туймазинский район
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В Туймазинском районе инспектор ППС, скрываясь от задержания, врезался в столб

Инспектор патрульно-постовой службы Отдела МВД по Туймазинскому району обвиняется в покушении на мошенничество с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ). Как сообщает СК по Башкирии, полицейский просил взятку в 800 тысяч рублей, сообщает сайт Newsbash.ru.

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В ноябре 2017 года знакомый мужчины был приговорен к лишению свободы за смертельное ДТП. Правоохранитель сказал супруге осужденного, что может освободить ее мужа, но для этого необходимо передать 800 тысяч рублей сотрудникам ФСИН. На самом деле инспектор не обладал такой возможностью и надеялся на юридическую неграмотность женщины. Чтобы убедить супругов в реальности данного плана, он также пришел к знакомому в колонию-поселение, где подтвердил, что может помочь в его освобождении. Вскоре жена осужденного обратилась в правоохранительные органы.

7 ноября прошлого года при передаче 250 тысяч рублей полицейского попытались задержать Отдел собственной безопасности МВД. Однако мужчина скрылся с места преступления на автомобиле, по пути выкинув из окна деньги. После он врезался в столб и уехал в неизвестном направлении.

После этого инспектор пришел в правоохранительные органы вместе с юристом и сказал, что в его действиях не было преступного умысла, а он просто хотел найти хорошего адвоката для друга. В подтверждение своих слов мужчина предоставил договор на оказание юридической помощи в интересах осужденного, заплатив юристу за это 250 тысяч рублей.

В МВД по Башкирии отметили, что сейчас сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей. После вступления силу решения суда будет принято решение о его увольнении из органов и привлечении к ответственности.

В ходе следствия ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

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