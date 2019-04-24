В Туймазинском районе инспектор ППС, скрываясь от задержания, врезался в столб
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Инспектор патрульно-постовой службы Отдела МВД по Туймазинскому району обвиняется в покушении на мошенничество с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ). Как сообщает СК по Башкирии, полицейский просил взятку в 800 тысяч рублей, сообщает сайт Newsbash.ru.
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7 ноября прошлого года при передаче 250 тысяч рублей полицейского попытались задержать Отдел собственной безопасности МВД. Однако мужчина скрылся с места преступления на автомобиле, по пути выкинув из окна деньги. После он врезался в столб и уехал в неизвестном направлении.
После этого инспектор пришел в правоохранительные органы вместе с юристом и сказал, что в его действиях не было преступного умысла, а он просто хотел найти хорошего адвоката для друга. В подтверждение своих слов мужчина предоставил договор на оказание юридической помощи в интересах осужденного, заплатив юристу за это 250 тысяч рублей.
В МВД по Башкирии отметили, что сейчас сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей. После вступления силу решения суда будет принято решение о его увольнении из органов и привлечении к ответственности.
В ходе следствия ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
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