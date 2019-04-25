Авария в Стерлитамаке: "Датсун" не уступил дорогу "Хендай", пострадали водители
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Авария произошла накануне днем, 24 апреля, на улице Бабушкина в Стерлитамаке. Столкнулись автомобили «Датсун Он-До» и «Хендай Элантра», сообщает сайт Newsbash.ru.
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