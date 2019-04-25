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Авария в Стерлитамаке: "Датсун" не уступил дорогу "Хендай", пострадали водители

Добавлено: 25.04.19
Просмотров: 113
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Стерлитамакский район
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Авария в Стерлитамаке: "Датсун" не уступил дорогу "Хендай", пострадали водители

Авария произошла накануне днем, 24 апреля, на улице Бабушкина в Стерлитамаке. Столкнулись автомобили «Датсун Он-До» и «Хендай Элантра», сообщает сайт Newsbash.ru.

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По данным пресс-службы ГИБДД по РБ, водитель «Датсуна» при повороте налево не уступил дорогу встречной иномарке. Оба водителя получили травмы и были госпитализированы. Машины получили значительные механические повреждения.

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