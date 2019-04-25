Вахтовик из Башкирии погиб при пожаре в общежитии строителей Сахалинской ГРЭС-2

Один из вахтовиков, погибших при пожаре в общежитии строителей Сахалинской ГРЭС-2, оказался жителем Башкирии. Двухэтажное здание полностью выгорело. Удалось спастись 162 людям, трое погибли, сообщает сайт Newsbash.ru.



Как сообщили «Интерфакс-Дальний Восток» в пресс-службе АО «ГРЭС-2», погибшие – вахтовики, приехавшие из Алтая, Красноярского края и Башкирии. Также в числе пяти пострадавших – житель Южно-Сахалинска, вахтовики из Алтайского и Красноярского краев, Челябинской и Оренбургской областей. Семьям погибших и пострадавших генеральный подрядчик строительства Сахалинской ГРЭС-2 АО «ТЭК Мосэнерго» окажет материальную помощь.Огонь вспыхнул в здании общежития в селе Ильинском Томаринского района сегодня ночью, 25 апреля, в четвертом часу утра. Пожарные полностью ликвидировали пожар в 5:39. Здание общежития полностью выгорело.