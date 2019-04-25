Вахтовик из Башкирии погиб при пожаре в общежитии строителей Сахалинской ГРЭС-2
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Один из вахтовиков, погибших при пожаре в общежитии строителей Сахалинской ГРЭС-2, оказался жителем Башкирии. Двухэтажное здание полностью выгорело. Удалось спастись 162 людям, трое погибли, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Огонь вспыхнул в здании общежития в селе Ильинском Томаринского района сегодня ночью, 25 апреля, в четвертом часу утра. Пожарные полностью ликвидировали пожар в 5:39. Здание общежития полностью выгорело.
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