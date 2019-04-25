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В Башкирии у экс-сотрудника МВД изъяли имущество на 34 млн рублей

Добавлено: 25.04.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
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В Башкирии у экс-сотрудника МВД изъяли имущество на 34 млн рублей

У бывшего сотрудника службы собственной безопасности МВД по Башкирии изъяли имущество на 34 млн рублей. Как сообщает региональная прокуратура, оно было обращено в доход государства, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Ранее надзорное ведомство выявило несоответствие доходов и расходов у 36-летнего старшего оперуполномоченного по особо важным делам.

Подполковник полиции с 2012 по 2017 год приобрел 6 элитных квартир, 4 парковочных места, коттедж, земельный участок и внедорожник. Из них 4 квартиры и 3 машиноместа находятся в элитном уфимском ЖК «Эверест», еще 2 квартиры – в крымском городе Евпатория. Чтобы не декларировать свои приобретения, полицейский зарегистрировал часть имущества на имя знакомой и родственников-пенсионеров. При этом годовой доход правоохранителя составлял 1 млн рублей. 

По решению суда с мужчины взыскано более 13 млн рублей из стоимости имущества, которое он успел продать.

Полицейский уволен из органов внутренних дел в связи с утратой доверия.

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