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В Белорецке школьники распылили слезоточивый газ для собак: отравились 14 человек

Добавлено: 25.04.19
Просмотров: 61
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Белорецкий район
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В Белорецке школьники распылили слезоточивый газ для собак: отравились 14 человек

Сегодня в Белорецке в очередной раз ученики школы №20 забавы ради распылили слезоточивый газ. Но в этот раз детская шалость повлекла за собой серьезные последствия – 14 человек были госпитализированы в больницу с симптомами отравления. Произошедшее прокомментировала Милана Скоробогатова, уполномоченный по правам ребенка в Башкирии. По ее словам, этот баллончик должен был защищать школьника от бродячих собак, сообщает сайт Newsbash.ru.

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— Мы оперативно постарались разобраться в этом происшествии и получить ответы на основные вопросы. Оказалось, что родители в целях безопасности купили ребенку, ученику 4 класса, газовый баллончик. Он живет далеко от школы и возвращается один домой. Таким способом родители решили оградить ребенка от нападения бродячих собак. Одноклассники узнали о том, что в рюкзаке ученика лежит необычный предмет. Оказавшись одни в гардеробе, дети провели собственное исследование «интересного предмета». Сегодня дети провели нам очередной экзамен на осознанность и ответственность взрослых перед детьми. Своими действиями дети призвали нас, взрослых, задать себе вопрос: что еще мы должны сделать для создания безопасного, а значит счастливого детства наших детей? — отметила Милана Скоробогатова.

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