В Белорецком районе в автобус в момент высадки пассажиров врезалась легковушка, погиб водитель

В Башкирии водитель погиб, врезавшись в пассажирский микроавтобус. В момент ДТП маршрутка высаживала людей на остановке. Пострадал также один из пассажиров общественного транспорта, сообщает сайт Newsbash.ru.



По данным ГИБДД по РБ, авария произошла накануне в полдень в Белорецком районе . На трассе Белорецк-Ломовка водитель ВАЗа 12-й модели на повороте врезался в пассажирскую «Газель», которая остановилась на остановке «Сад УПП ВОС», чтобы высадить людей.Водитель легковушки погиб на месте аварии. Один из пяти пассажиров автобуса получил травмы.