В Белорецком районе в автобус в момент высадки пассажиров врезалась легковушка, погиб водитель
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В Башкирии водитель погиб, врезавшись в пассажирский микроавтобус. В момент ДТП маршрутка высаживала людей на остановке. Пострадал также один из пассажиров общественного транспорта, сообщает сайт Newsbash.ru.
Водитель легковушки погиб на месте аварии. Один из пяти пассажиров автобуса получил травмы.
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