В Бакалинском районе сжигание мусора привело к пожару: сгорело несколько построек

Накануне в селе Старое Азмеево Бакалинского района произошел пожар, сообщает МЧС по Башкирии. Во время сжигания мусора огонь перекинулся на соседние участки, в результате чего оказались повреждены жилой и строящийся дома. Пожар уничтожил две надворные постройки, сарай и баню. Погибших и пострадавших нет, сообщает сайт Newsbash.ru.



Возгорание распространилось потому, что собственники вовремя не скосили траву, что является нарушением пункта 17.1 Правил противопожарного режима в РФ. Предварительная причина пожара – неосторожность при сжигании мусора. Виновнику будет назначено наказание.С 5 апреля в республике зарегистрировано более 1 тысячи случаев горения травы, в результате перехода огня уничтожено 16 строений. По факту сжигания травы и мусора уже составлено 452 административных протокола и назначено 170 расследований.