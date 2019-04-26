В Бакалинском районе сжигание мусора привело к пожару: сгорело несколько построек
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Накануне в селе Старое Азмеево Бакалинского района произошел пожар, сообщает МЧС по Башкирии. Во время сжигания мусора огонь перекинулся на соседние участки, в результате чего оказались повреждены жилой и строящийся дома. Пожар уничтожил две надворные постройки, сарай и баню. Погибших и пострадавших нет, сообщает сайт Newsbash.ru.
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