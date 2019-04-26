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В Уфе завершили следствие по делу об изнасиловании дознавателя полиции

Добавлено: 26.04.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Уфе завершили следствие по делу об изнасиловании дознавателя полиции

В Уфе следовали закончили следствие по изнасилованию молодой сотрудницы полиции ее коллегами. По делу проходят трое ее начальников. Один из них, Павел Яромчук, сегодня был этапирован в суд для продления ареста, сообщает сайт Newsbash.ru.

Обвиняемый в изнасиловании сотрудницы МВД в Уфе Павел Яромчук ответил на вопросы журналистов

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Обвиняемый в изнасиловании сотрудницы МВД в Уфе Павел Яромчук ответил на вопросы журналистов
В Уфе сегодня рассматривался вопрос о продлении ареста Павлу Яромчуку. Мужчину подозревают в изнасиловании своей коллеги, 23-летней дознавательницы. По делу проходят кроме него проходят двое начальников районных отделов полиции.

Павел Яромчук выглядит достаточно бодро. В короткой беседе с журналистами он отметил, что чувствует себя нормально. Правда, его состояния не разделяет супруга Яромчука. Она долго уходила от камеры, после чего в приватном разговоре призналась, что у нее не осталось веры в справедливость.

Павлу Яромчуку продлевали арест уже дважды: последний раз в конце февраля. Он и его коллеги, бывшие начальники районных отделов полиции Салават Галеев и Эдуард Матвеев, подозреваются в изнасиловании 23-летней девушки, которая работала дознавательницей в отделе по вопросам миграции. Обстоятельства того осеннего вечера, кажется, уже знает вся страна. Подвыпившие мужчины позвали в отдел подчиненную, после чего устроили оргию. Девушка на следующий день написала заявление в Следственный комитет. Впоследствии всех участников уволили из органов внутренних дел.

По данным источников, сейчас расследование дела завершено. Всех участников процесса знакомят с материалами делами. По ходатайству следователя экс-полицейским продлеваются сроки ареста.

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