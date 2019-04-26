В Уфе завершили следствие по делу об изнасиловании дознавателя полиции
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В Уфе следовали закончили следствие по изнасилованию молодой сотрудницы полиции ее коллегами. По делу проходят трое ее начальников. Один из них, Павел Яромчук, сегодня был этапирован в суд для продления ареста, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Павел Яромчук выглядит достаточно бодро. В короткой беседе с журналистами он отметил, что чувствует себя нормально. Правда, его состояния не разделяет супруга Яромчука. Она долго уходила от камеры, после чего в приватном разговоре призналась, что у нее не осталось веры в справедливость.
Павлу Яромчуку продлевали арест уже дважды: последний раз в конце февраля. Он и его коллеги, бывшие начальники районных отделов полиции Салават Галеев и Эдуард Матвеев, подозреваются в изнасиловании 23-летней девушки, которая работала дознавательницей в отделе по вопросам миграции. Обстоятельства того осеннего вечера, кажется, уже знает вся страна. Подвыпившие мужчины позвали в отдел подчиненную, после чего устроили оргию. Девушка на следующий день написала заявление в Следственный комитет. Впоследствии всех участников уволили из органов внутренних дел.
По данным источников, сейчас расследование дела завершено. Всех участников процесса знакомят с материалами делами. По ходатайству следователя экс-полицейским продлеваются сроки ареста.
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