В Гафурийском районе сгорела пожилая женщина: на ней загорелась одежда во время растопки печи
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Страшный случай произошел накануне в Гафурийском районе республики: 90-летняя бабушка сгорела заживо в результате несчастного случая. Пенсионерка топила печь, из-за неосторожности на ней загорелась одежда, сообщает сайт Newsbash.ru.
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