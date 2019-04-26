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В Гафурийском районе сгорела пожилая женщина: на ней загорелась одежда во время растопки печи

Добавлено: 26.04.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Гафурийский район
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В Гафурийском районе сгорела пожилая женщина: на ней загорелась одежда во время растопки печи

Страшный случай произошел накануне в Гафурийском районе республики: 90-летняя бабушка сгорела заживо в результате несчастного случая. Пенсионерка топила печь, из-за неосторожности на ней загорелась одежда, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Сейчас обстоятельства произошедшего устанавливаются. По данному факту в Следственном Управлении СКР по Башкирии назначена доследственная проверка.

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