В Гафурийском районе сгорела пожилая женщина: на ней загорелась одежда во время растопки печи

Страшный случай произошел накануне в Гафурийском районе республики: 90-летняя бабушка сгорела заживо в результате несчастного случая. Пенсионерка топила печь, из-за неосторожности на ней загорелась одежда, сообщает сайт Newsbash.ru.



Сейчас обстоятельства произошедшего устанавливаются. По данному факту в Следственном Управлении СКР по Башкирии назначена доследственная проверка.