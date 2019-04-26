В Туймазинском районе молодой парень через соцсети растлевал двух школьниц
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Туймазинские следователи возбудили уголовное дело в отношении 19-летнего парня, который в течение нескольких месяцев растлевал двух школьниц, общаясь с ними в интернете, сообщает сайт Newsbash.ru.
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По данным пресс-службы следственного комитета Башкортостана, правоохранители провели обыски по месту жительства и прописки подозреваемого. Следователи изъяли компьютеры и гаджеты, на которых обнаружили переписку с сексуальным подтекстом и с другими детьми. Юноша стал фигурантом дела о насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Свою вину он признал и сейчас находится под стражей.
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