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В Туймазинском районе молодой парень через соцсети растлевал двух школьниц

Добавлено: 26.04.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Туймазинский район
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В Туймазинском районе молодой парень через соцсети растлевал двух школьниц

Туймазинские следователи возбудили уголовное дело в отношении 19-летнего парня, который в течение нескольких месяцев растлевал двух школьниц, общаясь с ними в интернете, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Стражи порядка установили, что с февраля по апрель этого года молодой человек общался с двумя 11-летними девочками в сети «Вконтакте». С помощью уговоров, обещаний и шантажа извращенец вынуждал школьниц присылать ему интимные фотографии и видеозаписи.

По данным пресс-службы следственного комитета Башкортостана, правоохранители провели обыски по месту жительства и прописки подозреваемого. Следователи изъяли компьютеры и гаджеты, на которых обнаружили переписку с сексуальным подтекстом и с другими детьми. Юноша стал фигурантом дела о насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Свою вину он признал и сейчас находится под стражей.

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