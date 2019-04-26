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В Куюргазинском районе безработный мужчина напал с ножом на пожилую соседку

Добавлено: 26.04.19
Просмотров: 108
Рубрика: Общество / Происшествия
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В Куюргазинском районе безработный мужчина напал с ножом на пожилую соседку

В Куюргазинском районе Башкирии сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах преступления, которое совершил житель деревни Таймасово, сообщает сайт Newsbash.ru.

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29-летний безработный мужчина часто выполнял разную работу для своей пожилой соседки. В один из вечеров нетрезвый сельчанин, закончив работать во дворе, зашел к женщине на чай. В тот момент в гостях у нее находилась внучка. Работник попросил выпить спиртного, но получил отказ. Вдруг мужчина вскочил, несколько раз ударил хозяйку ножом и убежал.

Позже он рассказал полицейским о причинах нападения. Ему показалось, что пенсионерка хочет его ударить. Теперь мужчина является фигурантом дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Санкции статьи подразумевают наказание вплоть до восьми лет лишения свободы.

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