В Куюргазинском районе безработный мужчина напал с ножом на пожилую соседку

В Куюргазинском районе Башкирии сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах преступления, которое совершил житель деревни Таймасово, сообщает сайт Newsbash.ru.



29-летний безработный мужчина часто выполнял разную работу для своей пожилой соседки. В один из вечеров нетрезвый сельчанин, закончив работать во дворе, зашел к женщине на чай. В тот момент в гостях у нее находилась внучка. Работник попросил выпить спиртного, но получил отказ. Вдруг мужчина вскочил, несколько раз ударил хозяйку ножом и убежал.Позже он рассказал полицейским о причинах нападения. Ему показалось, что пенсионерка хочет его ударить. Теперь мужчина является фигурантом дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Санкции статьи подразумевают наказание вплоть до восьми лет лишения свободы.