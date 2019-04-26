В Куюргазинском районе безработный мужчина напал с ножом на пожилую соседку
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В Куюргазинском районе Башкирии сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах преступления, которое совершил житель деревни Таймасово, сообщает сайт Newsbash.ru.
Позже он рассказал полицейским о причинах нападения. Ему показалось, что пенсионерка хочет его ударить. Теперь мужчина является фигурантом дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Санкции статьи подразумевают наказание вплоть до восьми лет лишения свободы.
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