В Уфе на перекрестке лоб в лоб столкнулись ВАЗ и Форд Фокус: пострадали три человека
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Крупная авария произошла минувшей ночью на пересечении улиц Софьи Перовской и Армавирской в Уфе. Лоб в лоб столкнулись ВАЗ 11-й модели и «Форд Фокус». По словам очевидцев, пострадали три человека, двое из них находятся в реанимации, сообщает сайт Newsbash.ru.
Подробности происшествия выясняются. Сотрудникам ГИБДД предстоит установить виновника ДТП и все обстоятельства аварии.
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