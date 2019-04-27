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В Уфе на перекрестке лоб в лоб столкнулись ВАЗ и Форд Фокус: пострадали три человека

Добавлено: 27.04.19
Просмотров: 113
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Уфе на перекрестке лоб в лоб столкнулись ВАЗ и Форд Фокус: пострадали три человека

Крупная авария произошла минувшей ночью на пересечении улиц Софьи Перовской и Армавирской в Уфе. Лоб в лоб столкнулись ВАЗ 11-й модели и «Форд Фокус». По словам очевидцев, пострадали три человека, двое из них находятся в реанимации, сообщает сайт Newsbash.ru.

Подробности происшествия выясняются. Сотрудникам ГИБДД предстоит установить виновника ДТП и все обстоятельства аварии.

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