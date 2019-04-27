В Уфе пожилой водитель впал в кому после нападения на него другого автолюбителя

Уфимец Владимир С. находится в коме после конфликта с водителем, который скрылся с места происшествия. Дочь пострадавшего рассказала обстоятельства случившегося, сообщает сайт Newsbash.ru.



– По камерам не видно, куда уехала машина, поэтому мы ищем очевидцев. Может быть, у кого-то видеорегистратор зафиксировал конфликт или есть люди, которые работают, живут или просто проходили мимо этого места. Возможно, кто-то запомнил номера машины. Пока мы просто ждем, когда папа выйдет из комы, после ему потребуется реабилитация, - говорит девушка.

Инцидент произошел 19 апреля около 13:20-13:35 вблизи Центра гигиены и эпидемиологии по улице Шафиева, 7. Водитель белого «Рено Логан» в возрасте 30-35 лет перегородил дорогу 54-летнему Владимиру С.. Уфимец несколько раз посигналил, после чего вышел поговорить, однако виновник конфликта ударил его в голову. Мужчина упал, ударившись головой об асфальт, а водитель иномарки сел в машину и уехал в направлении улицы Зорге.К вечеру Владимиру стало плохо, приехавшая на вызов «скорая» госпитализировала пострадавшего. Два дня спустя он впал в кому. Врачи провели трепанацию черепа, мужчина до сих пор не пришел в себя. Медики оценивают нанесенный здоровью пациента вред как тяжкий.В настоящее время полиция разыскивает подозреваемого, просмотр камер видеонаблюдения не дал полной информации.Если вы стали свидетелем инцидента или знаете что-либо о произошедшем, просьба сообщить информацию по телефонам: 8(961)365-93-22, 8(965)662-07-50 (Анастасия).