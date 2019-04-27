Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Уфе пожилой водитель впал в кому после нападения на него другого автолюбителя

В Уфе пожилой водитель впал в кому после нападения на него другого автолюбителя

Добавлено: 27.04.19
Просмотров: 79
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
Комментарии (0)
Загрузка...
В Уфе пожилой водитель впал в кому после нападения на него другого автолюбителя

Уфимец Владимир С. находится в коме после конфликта с водителем, который скрылся с места происшествия. Дочь пострадавшего рассказала обстоятельства случившегося, сообщает сайт Newsbash.ru.

В Уфе на перекрестке лоб в лоб столкнулись ВАЗ и Форд Фокус: пострадали три человека

Читайте также:

В Уфе на перекрестке лоб в лоб столкнулись ВАЗ и Форд Фокус: пострадали три человека
Инцидент произошел 19 апреля около 13:20-13:35 вблизи Центра гигиены и эпидемиологии по улице Шафиева, 7. Водитель белого «Рено Логан» в возрасте 30-35 лет перегородил дорогу 54-летнему Владимиру С.. Уфимец несколько раз посигналил, после чего вышел поговорить, однако виновник конфликта ударил его в голову. Мужчина упал, ударившись головой об асфальт, а водитель иномарки сел в машину и уехал в направлении улицы Зорге.

К вечеру Владимиру стало плохо, приехавшая на вызов «скорая» госпитализировала пострадавшего. Два дня спустя он впал в кому. Врачи провели трепанацию черепа, мужчина до сих пор не пришел в себя. Медики оценивают нанесенный здоровью пациента вред как тяжкий.

В настоящее время полиция разыскивает подозреваемого, просмотр камер видеонаблюдения не дал полной информации.
– По камерам не видно, куда уехала машина, поэтому мы ищем очевидцев. Может быть, у кого-то видеорегистратор зафиксировал конфликт или есть люди, которые работают, живут или просто проходили мимо этого места. Возможно, кто-то запомнил номера машины. Пока мы просто ждем, когда папа выйдет из комы, после ему потребуется реабилитация, - говорит девушка.
Если вы стали свидетелем инцидента или знаете что-либо о произошедшем, просьба сообщить информацию по телефонам: 8(961)365-93-22, 8(965)662-07-50 (Анастасия).

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Новости партнера
Загрузка...
Читайте также
Стало известно о состоянии писателя Дмитрия Быкова
Происшествия
Стало известно о состоянии писателя Дмитрия Быкова
Страшная авария в Нуримановском районе: погибли два водителя
Происшествия
Страшная авария в Нуримановском районе: погибли два водителя
В Уфе возле моста через Белую пожилой мужчина провалился под лед
Происшествия
В Уфе возле моста через Белую пожилой мужчина провалился под лед
Выживший в массовом убийстве в Учалах Зариф Хилажев пришел в себя
Происшествия
Выживший в массовом убийстве в Учалах Зариф Хилажев пришел в себя
В Кушнаренковском районе молодой водитель насмерть сбил пешехода
Происшествия
В Кушнаренковском районе молодой водитель насмерть сбил пешехода
В Краснокамском районе во время празднования Нового года мужчина избил женщину
Происшествия
В Краснокамском районе во время празднования Нового года мужчина избил женщину
В Архангельском районе подрались отец с сыном
Происшествия
В Архангельском районе подрались отец с сыном
В Уфе отлетевшее колесо ГАЗели попало в ребенка
Общество
В Уфе отлетевшее колесо ГАЗели попало в ребенка
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: