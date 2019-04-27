В Уфе пожилой водитель впал в кому после нападения на него другого автолюбителя
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Уфимец Владимир С. находится в коме после конфликта с водителем, который скрылся с места происшествия. Дочь пострадавшего рассказала обстоятельства случившегося, сообщает сайт Newsbash.ru.
К вечеру Владимиру стало плохо, приехавшая на вызов «скорая» госпитализировала пострадавшего. Два дня спустя он впал в кому. Врачи провели трепанацию черепа, мужчина до сих пор не пришел в себя. Медики оценивают нанесенный здоровью пациента вред как тяжкий.
В настоящее время полиция разыскивает подозреваемого, просмотр камер видеонаблюдения не дал полной информации.
– По камерам не видно, куда уехала машина, поэтому мы ищем очевидцев. Может быть, у кого-то видеорегистратор зафиксировал конфликт или есть люди, которые работают, живут или просто проходили мимо этого места. Возможно, кто-то запомнил номера машины. Пока мы просто ждем, когда папа выйдет из комы, после ему потребуется реабилитация, - говорит девушка.Если вы стали свидетелем инцидента или знаете что-либо о произошедшем, просьба сообщить информацию по телефонам: 8(961)365-93-22, 8(965)662-07-50 (Анастасия).
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