В лесной зоне Уфы обнаружили трупы пропавшей семьи
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В Уфе завершились поиски пропавшей семьи из пяти человек. К сожалению, все они, включая троих маленьких детей, мертвы. Как стало известно, тела нашли в лесополосе недалеко от Шакши. Они были в мешках, сообщает сайт Newsbash.ru.
Напомним, ранее стало известно об исчезновении семьи из пяти человек, среди которых 39-летняя и 22-летние женщины, а также три малолетних ребенка. Одному из них не исполнилось и года.
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