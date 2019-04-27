В лесной зоне Уфы обнаружили трупы пропавшей семьи

В Уфе завершились поиски пропавшей семьи из пяти человек. К сожалению, все они, включая троих маленьких детей, мертвы. Как стало известно, тела нашли в лесополосе недалеко от Шакши. Они были в мешках, сообщает сайт Newsbash.ru.



В настоящий момент на место отправились группы следователей, которым предстоит осмотреть находку.Напомним, ранее стало известно об исчезновении семьи из пяти человек, среди которых 39-летняя и 22-летние женщины, а также три малолетних ребенка. Одному из них не исполнилось и года.