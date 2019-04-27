В Мишкинском районе пьяный водитель опрокинулся в кювет

Днём минувшей пятницы в Мишкинском районе 32-летний житель Бирска за рулём "Chevrolet Aveo", не справился с управлением и съехал в кювет, где опрокинулся, сообщает сайт Newsbash.ru.



- За сутки сотрудниками ГИБДД выявлено более 3100 нарушений ПДД, задержаны 90 нетрезвых водителей, - сообщает в своем блоге главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов. - Разыскан один ранее угнанный автомобиль.

Любителю ездить "под шафе" понадобилась помощь медиков, они установили, что виновник аварии был пьян.