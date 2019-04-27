В Мишкинском районе пьяный водитель опрокинулся в кювет
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Днём минувшей пятницы в Мишкинском районе 32-летний житель Бирска за рулём "Chevrolet Aveo", не справился с управлением и съехал в кювет, где опрокинулся, сообщает сайт Newsbash.ru.
- За сутки сотрудниками ГИБДД выявлено более 3100 нарушений ПДД, задержаны 90 нетрезвых водителей, - сообщает в своем блоге главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов. - Разыскан один ранее угнанный автомобиль.
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